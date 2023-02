Le scarpe dei giocatori dello Standard sono state riscaldate prima di El Clásico

Ovviamente l’avete notato: in questi giorni fa molto freddo in Belgio. Questo è più vero per i giocatori standard. Sulle alture di Sart Tilman, dove si trova il Roches Training Center, non è raro che le temperature siano di quattro o cinque gradi più basse lungo la Mosa. Un microclima che presenta buoni aspetti in estate, ma può essere più restrittivo in inverno. Per i calciatori, il nemico sono soprattutto i piedi freddi. Tirare la palla con i piedi congelati non è l’ideale e può causare lesioni.

Ma nelle ultime settimane gli abitanti di Liegi hanno avuto un’arma per evitarlo: uno scaldascarpe. Si tratta di una specie di mini forno programmato a 80 gradi, dove i giocatori possono depositare le proprie scarpe (dai tre ai cinque minuti) prima dell’allenamento o prima di una partita per riscaldarsi. l’obiettivo? Consentire alla plastica di ammorbidirsi e ridurre i punti di pressione. L’uso di scarpe riscaldate previene gli infortuni e garantisce il massimo delle prestazioni fin dall’inizio della partita.

Come Dortmund, Lipsia e Newcastle

Sarà grazie a questo strumento che gli uomini di Rony Dela sono stati la migliore squadra in campo durante il primo quarto d’ora del Clasico? Potrebbe avere effetto. Questo scaldascarpe, acquisito dal club su iniziativa dello staff e dei giocatori, è stato utilizzato domenica al Parco del Lotto. Questo mini forno, brandizzato nei colori Standard e trasportato su carrelli rotanti, è stato creato dall’azienda tedesca FormBase by k-tech ed è utilizzato da club come Borussia Dortmund, Lipsia, Wolfsburg, Newcastle o Courtrai, Saint-Trond e Ostenda con noi . Anche altri sport come l’hockey su ghiaccio o il ciclismo utilizzano questa tecnologia per ammorbidire le scarpe.

