Dieci consigli per prendersi cura della propria salute ormonale

È possibile prevenire alcune carenze ormonali?

Sì, attraverso il cibo. Questa è la nostra quarta raccomandazione: mangiare cibi ricchi di iodio come frutti di mare, uova e latticini per evitare problemi alla tiroide. Mangiare cibi ricchi di calcio come yogurt, mandorle, fagioli e verdure a foglia verde scuro aiuta a proteggere le ossa dall’osteoporosi, il cui rischio aumenta con la menopausa. Questa è la nostra quinta raccomandazione. E il sesto è legato alla vitamina D. Ed è consigliabile assicurarne l’assunzione mangiando regolarmente pesce grasso come sardine e salmone e assumendo integratori alimentari come l’olio di fegato di merluzzo, in autunno e in inverno quando l’esposizione al sole è bassa.