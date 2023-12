Questo esercizio di 6 minuti manterrà il nostro cervello sano

Se c’è una cosa che non possiamo combattere è l’invecchiamento. Certo, è possibile eseguire un semplice intervento di chirurgia plastica facciale grazie al bisturi, ma questo non basta. Per mantenerci in forma la scienza ci consiglia di salire e scendere le scale. Suggerisce inoltre di consumare questo alimento per mantenere il cervello sano, ma non solo…

Benefici del ciclismo ad alta intensità sul cervello

Per rallentare il processo di invecchiamento del cervello, dovresti fare regolarmente sei minuti di ciclismo ad alta intensità (HIIT: allenamento a intervalli ad alta intensità). In ogni caso, questo è quanto rivela uno studio pubblicato sulla rivista The Physiological Society e condotto da un team di ricercatori dell’Università di Otago in Nuova Zelanda, come riportato dalla rivista GQ. Gli esperti hanno studiato come fattori non farmacologici, come l’esercizio fisico o il digiuno, possano influenzare la produzione di BDNF. Quest’ultimo designa una proteina necessaria per il funzionamento del cervello. I ricercatori hanno dimostrato che una sessione di ciclismo, seppur breve ma intensa, ha benefici per il cervello cinque volte maggiori rispetto ad una lunga sessione di cardio con meno sforzo.

Ma perché scegliere il ciclismo invece di qualsiasi altra attività? Forse non lo sai ma questo sport sarà un alleato della memoria. Lo ha dimostrato uno studio olandese dell’Università di Nijmegen studiando 72 persone che dovevano dare un senso a 90 associazioni con luoghi e immagini. Questi 72 partecipanti sono stati poi divisi in tre gruppi di 24 persone. Il primo gruppo ha dovuto pedalare subito, il secondo dopo quattro ore, mentre l’ultimo gruppo non aveva alcuna attività fisica da svolgere.

Due giorni dopo, queste persone sono tornate nuovamente nelle associazioni. Il risultato: i migliori risultati sono stati quelli che hanno aspettato quattro ore per pedalare. Risultati confermati dalla risonanza magnetica. Si scopre che l’attività cerebrale era maggiore nei membri del Gruppo 2. Ciclo e memoria sembrano quindi essere una combinazione vincente per la stimolazione cerebrale e le capacità mentali. Inoltre, il ciclismo può aiutare a rafforzare i muscoli di tutto il corpo (non solo del cervello). Uno studio del King’s College di Londra ha dimostrato che le persone che vanno in bicicletta sperimentano un minor deterioramento muscolare rispetto alle persone sedentarie con l’avanzare dell’età. Di conseguenza, sono stati in grado di mantenere la massa muscolare e la forza più a lungo.

Se non ti piace molto il ciclismo, puoi sempre svolgere un’altra attività ad alta intensità. L’HIIT ha altri vantaggi. Uno studio del 2014 ha rilevato che le persone che preferivano un allenamento ad alta intensità rispetto a sessioni di intensità moderata, come un’ora di corsa, avevano maggiori probabilità di godersi gli allenamenti e rimanere motivati ​​a lungo termine.

