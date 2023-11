Didier Deschamps ci ha nascosto il suo talento nella danza? – Francia

I piccoli talenti nascosti di DD.

Conoscevamo Didier Deschamps, il concorrente, il vincitore, il dormiente, il volto a volte satirico della stampa, ma non conoscevamo ancora Didier Deschamps il ballerino. Immaginiamo però che Didier Deschamps diventi esperto in questo campo, al punto da diventare il nuovo direttore del Festival di danza di Cannes e presiedere la sua prima edizione intitolata « Balla senza limiti! »Che si svolgerà da venerdì fino al 10 dicembre.

In un’intervista rilasciata a LunedìDeschamps ha delineato i contorni del festival: “Chiedo un programma aperto, con la danza, ma anche il circo. Ho invitato coreografi da Taiwan o dalla Norvegia, i cui temi negli spettacoli sono anche molto aperti. […] Tra le sfide di questa prima edizione, sottolineo l’aspetto intergenerazionale, con un mix di giovani – e invito le scuole di danza a partecipare – e di anziani, in un contesto fortemente giovanile. Vorrei che ci fossero gli anziani nella vita di tutti i giovani! » È un ballerino fin da quando era molto giovane, e spiega anche cosa gli ha portato: “Questa pratica ha sviluppato il mio senso cinestetico, la capacità di percepire e la realtà di sentire corpi e movimenti diversi dalla mente, permettendoci di andare oltre la sola parola attraverso lo scambio corpo a corpo.[…]Ogni linguaggio di danza porta con sé una storia che mette in discussione il nostro modo di stare al mondo e dobbiamo continuare a condividerla nella sua diversità. »

A proposito, stiamo chiaramente parlando di Didier Deschamps, ballerino 69enne di Lione ed ex direttore del Teatro Nazionale di Chaillot, non dell’allenatore della nazionale francese di calcio. Non ci credevi, vero?

