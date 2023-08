Diario di mercato (27/08): L’ex giocatore del Ceresi dell’Ajax Amsterdam ha spinto Harry Maguire verso l’uscita dallo United

– 10:41 Il West Ham ha ripreso i contatti con il Manchester United per un trasferimentoHarry Maguire. Secondo The Sun on Sunday, la trattativa resta complessa dato che l’unica condizione per la partenza del nazionale inglese è che Man Yu paghi il suo bonus di partenza. Gli Hammers non possono offrire a Maguire lo stesso contratto dello United.

– 9:45 Il Leverkusen ha trovato un sostituto per Diaby. Nathan Teela Ha lasciato il Southampton che ha accettato un’offerta di 23,3 milioni di euro per consentire la fuga dell’esterno 24enne.

– 8:44 : Il PSV sta provando a rimontare Hirving Lozano a Eindhoven. Secondo quanto riferito, il club dell’Eredivisie ha fatto un’offerta per il Napoli, che ha speso 45 milioni di euro per i suoi servizi nel 2019.

– 8h14 Un nuovo club si aggiunge alla lunga lista di concorrenti George Mikaotadze. L’ex siresiano, che interessa a diversi club d’Europa, è nel mirino anche dell’Ajax, secondo quanto riferisce il Telegraph. Il georgiano potrebbe rappresentare un’alternativa in caso di fallimento dei negoziati sul trasferimento dei poteri Thiago Almada Atlanta United.

– 8h00 : L’Anderlecht sta per perdere Principe Murillo ! La squadra dovrà ingaggiare un giocatore della Ligue 1 nelle prossime ore.

– 7:45 : Muhammad Al-Karim Ha superato le visite mediche al West Ham secondo Fabrizio Romano. Il ghanese firmerà un contratto fino a giugno 2028 con gli Hammers.

Di seguito è riportato un riepilogo di tutti i trasferimenti dei club della Pro League