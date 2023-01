Meghan Markle sarebbe molto turbata e facilmente dimenticata. Inoltre esso, Il fatto che Pippa Middleton sia stata esclusa dal suo matrimonio rimarrà impresso nella sua testa. Ha persino intenzione di vendicarsi di lei.

Meghan Markle nutre rancore nei confronti di Pippa Middleton

Come rivelato dal principe Harry, Secondo quanto riferito, Meghan Markle non poteva permettersi di essere ignorata dalla sorella di Kate Middleton. ApparentementeSarebbe stato addirittura uno degli eventi che l’avrebbero sconvolta di più nella sua vita. Quindi, per vendicarsi, è del tutto possibile che stia bilanciando a spese di Pippa Middleton in un libro che era già in lavorazione.

Per Camilla Tominay, specializzata in teste coronate, La duchessa di Sussex si è presentata subito al matrimonio di Pippa nonostante non fosse stata invitata. Voleva salutare l’occasione e fargli capire che stava cercando la persona sbagliata. In realtà, Sarebbe così arrabbiata da non riuscire a stare ferma.

Scandalo svelato al matrimonio della sorella di Kate Middleton

Ci sono buone probabilità che Meghan Markle mandi in onda uno scandalo riguardante Pippa Middleton nel libro che stai preparando. In effetti, durante questa grande festa sarebbe potuta accadere qualcosa di meraviglioso. Tuttavia, questo è stato personificato per non rovinare l’evento o offuscare il nome della famiglia.

Secondo la rivista “The Express”, questa sontuosa festa si sarebbe trasformata in un disastro a causa di un incidente. Justin Johansen, testimone dello sposo, non ha potuto fare a meno di fornire alcuni dettagli piuttosto rivelatori sul suo ragazzo. Di conseguenza, non ha esitato a menzionare i loro viaggi nei bar gay, cosa che gli ha causato disagio. A quanto pare, ci andavano spesso prima che lo sposo si incontrasse e si fidanzasse con Pippa Middleton. Fortunatamente, ha aggiunto, il suo amico è stato fortunato ad aver trovato una donna bella, energica, leale, gentile, obbediente con un bel corpo.

Promemoria, L’unione tra Pippa Middleton e James Matthews è avvenuta qualche anno fa. Inoltre, hanno festeggiato cinque annisi Anniversario di matrimonio l’anno scorso.