Dopo “Les 12 coups de midi”, Paul El-Kharrat bilancia il suo stipendio con quello di altri storici in “The Big Bosses”

L’ex campione di mezzogiorno deve ancora stabilire l’importo che riceve per le sue interferenze su The Laurent Ruquier Show su RTL. Medico

di L.V

L’ospite di “Chez Jordan” giovedì scorso, Paolo Al-Kharrat Ha colto l’occasione per rivelare quanto viene pagato per i suoi interventi una tantum in “Les Grosses Têtes”, e… a differenza dei suoi colleghi, il 23enne non guadagna migliaia e centesimi, ma solo ” 300 euro.

È come spendere soldi “Dodici colpi di schiena”, disse l’ex maestro.





Come promemoria: dopo aver vissuto la sputacchiera per cinque mesi su TF1, Paul, che ha lasciato Channel One francese con 691.522 euro, è diventato editorialista del programma umoristico di punta di Laurent Ruquier, su RTL. Posizione che ricopre ormai da più di due anni.

« Se fossi pagato per rispondere, sarei come Jeff Bezos. Pagami per la risposta! Poi ha scherzato, prima di precisare che tra gli altri opinionisti i più pagati sono tra ” 900 e 1000 euro per ogni numero. »

Con Jean-Luc Richman? È ancora…

Paul è poi tornato sulla sua relazione con il conduttore di “12 Noon Shots”: “ Non trovo negativo ribadire che non ci parliamo da più di un anno, è la verità “, Egli ha detto. ” Non c’è niente di serio tra me e lui. Non ho problemi, forse c’è stata una disputa … Col tempo tutto si risolverà. È personale. »

« Certo, alcune persone – chi non capisce e chi è ignorante – mi dicono che sono ingrato perché oso criticare l’ospite che mi ha permesso di conoscere Ha completato. È ancora troppo, le persone non hanno tutte le informazioni. »

Finalmente: Lo apprezzo, ma è vero che ci sono stati dei problemi. »





