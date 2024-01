Deserti medici: ex medico sostituto della signorina Auvergne nel Nord Drôme

“Per fortuna ci sono persone così in giro.” Onofrio, che vive nel Grand Surrey, stimato. Ha appena consultato La giovane medico generica Anaïs Verschakun medico di 26 anni che intraprende una serie di interventi di sostituzione su… Deserti medici Francese. Ho appena iniziato questo tour privato della Francia nella regione del Nord Drome. Quella che era anche Mademoiselle Auvergne Da tre anni desidera utilizzare le sue competenze mediche a beneficio dei pazienti abbandonati.

“Non è bobologia.”

A Grand Serre, Anaïs continua a consultare tra i 25 e i 30 pazienti al giorno. Lo dice: sì, la giornata lavorativa nel deserto medico è estenuante. “Ho visto cose che non avevo mai visto prima, pazienti che interrompevano il trattamento perché non riuscivano a ottenere appuntamenti”. Lei spiega I nostri colleghi di Informazioni sulla Francia , “Soprattutto i pazienti ipertesi che arrivano in clinica con la pressione molto alta”..

Continua: “Non è populista ed è molto ricco”.. Il suo obiettivo è creare Alternative affinché le sue sorelle e i suoi fratelli esausti potessero respirare un po. Ha appena iniziato il suo tour in Francia con il suo compagno, un fisioterapista. Dopo Le Grand-Serre nella regione della Drôme, la prossima tappa sarà il piccolo villaggio dell'Alta Savoia. Seguiranno sostituzioni in Borgogna, Franca Contea, Alsazia e Nord.