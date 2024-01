Più della metà dei tifosi vede effetti positivi sulla propria salute a lungo termine

Il gennaio secco, che consiste nel non bere una sola goccia di alcol durante il primo mese dell'anno, attira sempre più seguaci in Francia. Secondo un sondaggio IFOP, un terzo dei francesi l'ha provato l'anno scorso, permettendo alla maggior parte di loro di beneficiare abbastanza rapidamente di un sonno migliore e di una maggiore energia. Ma quali sono gli effetti a lungo termine? Un sondaggio condotto da YouGov per Huffington Post rispondi alla domanda.

In gioco c’è il risparmio

Quest’anno, una quota importante di persone (54%) che non avevano avuto il raffreddore nel gennaio 2023 ha avuto la possibilità di vedere effetti positivi sulla propria salute per un lungo periodo, quest’anno sei mesi. Nelle stesse proporzioni, le persone intervistate hanno affermato di sentirsi fisicamente più in forma.

Un altro vantaggio di questa dieta: il risparmio che si può ottenere. Infatti, il 39% dei partecipanti ritiene di stare ancora risparmiando sei mesi dopo la sfida. Inoltre, il 42% degli intervistati ha affermato di aver ridotto o controllato meglio il consumo di alcol dopo gennaio. D’altro canto, per il 12% dei partecipanti, impegnarsi per Dry January significava isolarsi dalle relazioni sociali.

Migliore qualità della vita

Spiega anche l'assicurazione sanitaria sul suo sito web Sito InternetRidurre i consumi aumenta anche l’aspettativa di vita e migliora la qualità della vita. Sono stati menzionati altri benefici come “il mantenimento dell’indipendenza e migliori prestazioni cognitive, nonché un miglioramento dell’umore e dell’ansia”. Ricordiamo che il consumo di alcol è la principale causa di ricovero ospedaliero e la seconda causa di decessi evitabili in Francia, dopo il tabacco.

L'autorità sanitaria pubblica francese raccomanda ai consumatori di limitarsi a un massimo di dieci tazze a settimana e due tazze al giorno. L’Agenzia nazionale per la sanità pubblica consiglia inoltre di pianificare diversi giorni alla settimana senza consumare alcol. Perché non un mese intero?