Villefranche de Rouge. Gli studenti delle scuole superiori entrano in contatto con gli operatori sanitari

Dall'inizio dell'anno scolastico, il liceo di Savignac propone il programma “Sup Sciences et Santé”, che mira a comprendere meglio il mondo scientifico e quello medico.

Alcuni studenti del programma Sup Sciences et Santé hanno scelto un percorso professionale in ambito sanitario. In questo contesto, per il secondo anno consecutivo, gli studenti delle scuole superiori partecipano a due ore di lezioni aggiuntive settimanali di fisica, chimica e SVT.

Dopo l'incontro con gli operatori sanitari liberali lo scorso autunno, sono stati quelli del Centro ospedaliero di Villefranche-du-Rourge ad accogliere recentemente i giovani nella loro fascia junior e senior. Farmacisti, biologi, infermieri, ostetriche, radiotecnici e medici… hanno presentato la loro professione, le modalità per raggiungerla e le potenzialità di sviluppo, oltre alle professioni ad essa collegate come tecnico di laboratorio, tecnico farmaceutico.

Questo incontro è stato particolarmente positivo perché ha offerto momenti di confronto e riflessione, un passo fondamentale per ogni studente delle scuole superiori nel processo di adesione all'approccio Parcoursup.

È importante sottolineare la collaborazione reale e proficua che esiste tra gli operatori sanitari della regione di Villefranche e gli studenti del Liceo Raymond Savignac che intendono seguire questi percorsi professionali. Gli insegnanti desiderano ringraziare in particolare il Dr. Kumbh Kayla che ha contribuito notevolmente al successo di questo recente incontro. Gli studenti delle scuole superiori non solo comprendono le esigenze e le aspettative di queste professioni, ma creano collegamenti, speriamo, con il futuro insediamento nelle nostre terre.

Presto, a seconda della scelta di ciascuno, l'immersione si svolgerà in piccoli gruppi, sotto forma di minicorsi, in diversi reparti del Centro Ospedaliero di Villefranche-du-Rourge.