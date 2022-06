Derisburg venderà otto siti all’italiana Riva

Per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione Europea sulla base della concorrenza e per giungere a una conclusione nella Fase 1, Derisborg ha proposto una serie di impegni, tra cui la vendita di quattro siti di recupero dotati di un frantoio e quattro siti di raccolta. Ha inoltre assunto una serie di impegni volti a garantire l’affidabilità dei siti in vendita, inclusa la possibilità per gli acquirenti di siti attrezzati di frantoi di acquisire uno o due siti di raccolta satellite. Un totale di cinque siti satellite sono interessati da questa opzione.

