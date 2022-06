Il valore della giornata in Europa – Leonardo, il re della borsa italiana

Tuttavia, il Leonardo DRS ha incassato 2,2,43 miliardi nel 2021, pari a 0,114,135 miliardi per l’intera squadra di Leonardo. Rispetto a குழுவ 1,12 miliardi per il gruppo, ha registrato un EPIDA di 8 218 milioni.

(AOF) – Il titolo Leonardo sale del 5,57% a 10,28 euro, in testa all’indice FTSE MIB italiano. L’acquisizione della RADA, squadra israeliana specializzata in radar tattici, evidenzia la sottovalutazione da parte della squadra italiana di spazio, sicurezza e difesa. L’operazione avverrà in azioni solo attraverso la controllata americana Leonardo DRS. Gli azionisti di RADA riceveranno il 19,5% della nuova società, che sarà quotata alle borse Nasdaq e Tel Aviv.

