Mondiali 2022: Prima prova italiana in preparazione per i Bleus

I Bleus ospiteranno l’Italia sabato 3 settembre in preparazione alla Coppa del Mondo (8 ottobre-12 novembre).

L’appetito arriva mangiando, con la XV Francia che affronta l’Italia a Nizza (18:00) a partire dall’aperitivo in prima serata. Non vedo nulla di umiliante in questa formula per i transalpini, ma questi blues sono in missione.

« Notre L’obiettivo è diventare un campione del mondo“, dichiara senza batter ciglio il dirigente della Marina, in conferenza stampa. Questo lo sa l’esterno del Montpellier RC “Batti tutte le squadre».

Si comincia con le partite di preparazione, e i francesi non ci stanno mettendo molto in questo doubleheader contro gli italiani. “È un gruppo completoUn po’ imprevedibile, aggiunge il doppio di Roman.Prepararsi per la Coppa del Mondo è fantastico».

Due incontri dopo l’allenamento ad Andorra (dal 18 al 24 agosto) hanno visto le figlie del nuovo allenatore Thomas Darak in grado di lavorare su alcuni punti deboli. “Cerchiamo di migliorare ogni volta, soprattutto nella difesa dei palloni“, spiega Montpellier. Va in questa direzione il rinforzo di William Servet e Karim Kezel, responsabili della vittoria all’interno della Francia XV maschile per due giorni, va in questa direzione.

«Dettagli di finitura perfetti»

In casa, allo stadio Arboras di Nizza, i Blues possono fare rifornimento”Sentimenti con il nostro pubblico prima di andare dall’altra parte del mondo», schiera l’ala sinistra azzurra per questo match.

In vista dell’annuncio definitivo dei 32 convocati per il secondo turno e il Mondiale neozelandese di Biella venerdì prossimo, il XV femminile di Francia”Correggi gli ultimi dettagliMentre assaggi la portata principale per essere efficiente durante il D-Day.

???? Lᴇ ʀᴇᴛᴏᴜʀ ᴅᴇs Bʟᴇᴜᴇs ! La prima partita di preparazione ai Mondiali #RWC2021 Questo sabato alle 18:00 @Francia4 ? Ci sono ancora posti nello Stato di Arboras!

?️ https://t.co/q85vVx36f0#FRAITA #XVdeFrancia pic.twitter.com/ppNoc4phJO — Francia Rugby (@FranciaRugby) 1 settembre 2022