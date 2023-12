Depardieu: Bay, Blair, Bouquet, Rampling, Dutronc.. Gli artisti condannano il “linciaggio”

Denunciano una sessantina personaggi del mondo della cultura”Esecuzione stragiudiziale” Scritto da Gérard Depardieu, accusato di stupro dal 2020 e al centro di uno scandalo diventato mediatico dopo un documentario trasmesso su France 2, in un articolo pubblicato lunedì sera sul sito di Figaro.

Tra loro ci sono il regista Bertrand Blier, le attrici Nathalie Baye, Carole Bouquet e Charlotte Rampling, gli attori Jacques Weber, Pierre Richard o Gérard Darmon, ma anche i cantanti Roberto Alagna, Carla Bruni, Ariel Dombasle e Jacques Dutronc.

“Gérard Depardieu è forse il più grande attore. L'ultima bestia sacra del cinema. Non possiamo più restare in silenzio di fronte al linciaggio che si è abbattuto su di lui, di fronte al torrente di odio che si riversa sulla sua persona, senza alcuna sfumatura, in completa fusione e a dispetto della presunzione di innocenza di chi avrebbe Ne avrebbe beneficiato, come tutti gli altri, se non fosse stato un gigante.Il cinema com'è adesso“, scrivono in questo testo.

Influenza artistica

“Quando attacchiamo Gérard Depardieu in questo modo, attacchiamo l’arte. Attraverso il suo genio di attore, Gérard Depardieu contribuisce all'influenza artistica del nostro paese. […] Comunque vada, nessuno potrà mai cancellare l'impatto indelebile delle sue opere che hanno segnato per sempre la nostra epoca. Il resto, e tutto il resto, riguarda la giustizia; Di giustizia. Esclusivamente“, aggiungono.

Un recente rapporto è andato in onda sull'attore nello show.Ulteriori indagini“Su France 2, ha suscitato un'ondata di shock. In queste immagini, Gérard Depardieu, noto per aver interpretato il ruolo di Cyrano de Bergerac, fa molte dichiarazioni misogine e offensive rivolgendosi alle donne, senza risparmiare ad una bambina dichiarazioni di carattere sessuale .