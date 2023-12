Court riaccende la polemica del bambino nudo sulla copertina dell'album Nevermind dei Nirvana musica

La causa di Spencer Elden contro la rock band afferma che l'attore ha subito un “danno permanente” poiché la band e altri hanno tratto profitto da una foto che lo ritrae sott'acqua in una piscina, mentre sembra stringere una banconota da un dollaro appesa a un gancio.

L'anno scorso, un giudice federale in California ha respinto la causa consentendo a Elden di depositare una versione modificata, prima di archiviarla successivamente sulla base del superamento del termine di prescrizione di dieci anni per una delle leggi citate come base.