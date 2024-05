“La principessa Elisabetta mette in ombra Kate e Meghan Markle”

Dopo essere stata accettata alla prestigiosa Università di Harvard, la Principessa Elisabetta continuerà la sua impressionante carriera accademica negli Stati Uniti

Ancora una volta la nostra principessa ha ricevuto elogi dalla stampa britannica. “Una principessa europea in viaggio per Harvard getta un’ombra su tutti i membri della famiglia reale britannica.” Influenzato dal suo curriculum accademico, ha scritto il Daily Mail. “Nel 2021, uno studio ha scoperto che Meghan Markle era il membro più intelligente della famiglia reale britannica grazie ai suoi studi in teatro e relazioni internazionali alla Northwestern University. Al secondo posto si è classificata Kate Middleton, seguita dal marito, il principe William. Ma oggi la principessa Elisabetta del Belgio li mette in ombra.

Il giornale prosegue poi lodando e rendendo omaggio a una principessa multilingue che è stata ben impegnata nelle sue responsabilità reali fin dalla giovane età. “Parla olandese, francese, tedesco e inglese e ha anche preso lezioni di cinese mandarino […] Aveva solo nove anni quando parlò all’inaugurazione dell’ospedale pediatrico Princess Elizabeth. Anche il Daily Mail ha espresso la sua soddisfazione per il corso scelto dalla figlia del re Filippo e della regina Matilde, in particolare per il corso presso l’Accademia militare reale del Belgio: “Elizabeth avrebbe scelto questo corso da sola […] Avrebbe preso la sua decisione in base a ciò che le sarebbe stato più vantaggioso nel suo ruolo di Regina in seguito.

La principessa 22enne sarà ben accolta anche negli Stati Uniti, dove la rivista People ritiene che abbia “un futuro luminoso davanti a sé”. Il resto della stampa internazionale è altrettanto elogiativa. “Lentamente ma inesorabilmente sta allargando le sue ali”, e il suo trasferimento negli Stati Uniti è considerato un “passo coraggioso”, saluta la rivista tedesca “Bounty”. Per il quotidiano spagnolo ABC La Principessa “È una giovane donna creativa, moderna e versatile […] Come membro della prossima generazione di reali europei, promette di far parte della generazione più preparata nella storia della famiglia reale.