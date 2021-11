Dennitsa Ikonomova ha una relazione con una ballerina di “Balla con le stelle”

Dennitsa Ikonomova non può più prendere coraggio! Secondo le informazioni ricevute da Qui, il nuovo giurato di balla con le stelle, più volte vincitore dello spettacolo come coreografo, avrebbe trovato l’amore tra i ballerini dell’undicesima stagione. E il nome del fortunato vincitore non è altro che il suo vicino di casa, François Allu, il primo ballerino del Balletto dell’Opera di Parigi che è anche entrato in giuria DALS quest’anno.

Si dice che la loro relazione sia iniziata poche settimane dopo l’inizio della stagione. “Fin dal primo primo, abbiamo sentito che la corrente sta andando bene tra loro, affidato Qui Membro di produzione. tre settimane dopo, Tutti intorno a loro si sono resi conto dietro le quinte che stavano insieme”. Tuttavia, i piccioncini sono rimasti molto conservatori su questo sui social network.

Questa non è la prima volta che Dennitsa Ikonomova sembra aver trovato la misura perfetta per lei balla con le stelle. Nel 2014, durante la quinta stagione dello show, sarebbe caduta tra le braccia del suo compagno Ryan Bensetti, con il quale ha vinto la stagione e da allora non si è più separata. Informazioni o Intox? Tuttavia, questi non hanno formalizzato questa relazione romantica a cui i media li hanno prestati per anni. Qualunque cosa fosse, questa volta sembrava che la bella Dennitsa, in ogni caso, fosse andata avanti …