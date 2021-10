Delphine Wespiser stuzzica una possibile rottura con Roger in “Touche pas à mon poste” (video)

Se era così felice del suo amico Roger che si è incontrata a una festa in discoteca, Delphine Weisbeezer aveva già pensato a cosa avrebbe fatto se fosse diventata single.

E ne ho parlato proprio ieri sera su “Touche pas à mon poste”. Con stupore degli storici, l’ex Miss Francia ha confidato che se fosse celibe, potrebbe rivolgersi a una donna: “ Negli ultimi giorni ho pensato a qualcosa e non so se alcune delle donne tra il pubblico la pensano come me… ma penso che un giorno non ci sarò più una relazione con Roger, credo, potrebbe – che mi rivolga a una donna. »

Le parole che hanno reso Cyril particolarmente affettuoso, prima con una battuta nella sua foto, poi sottolineando che per lui, “un delfino apolide”.

Poco dopo, Delphine Weisbeezer ha fatto un leggero capovolgimento quando ha chiesto alle donne tra il pubblico se pensavano la stessa cosa. Infatti nessuno ha alzato la mano.