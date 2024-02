“Questo è fantastico”. Daisy Ridley, conosciuta anche come Rae, è confortata dall'entusiasmo dei fan

Daisy Ridley è entusiasta della risposta che abbiamo ricevuto dai fan all'annuncio del prossimo capitolo Guerre Stellari 10Che ruota ancora una volta attorno alla sua personalità.

Se davvero esistesse una sola costante nell'universo Guerre stellariquello La sua indistruttibile tendenza a dividere i suoi appassionati. Dopo aver stabilito la prima trilogia nel pantheon dell'opera spaziale, la serie è tornata nei cinema con una premessa che è stata a lungo considerata un'offerta poco brillante (tranne… La vendetta dei Sithnaturalmente).

Tuttavia, col tempo, il pubblico ha scoperto una certa simpatia per queste composizioni, preservando la violenza del passato per una post-psicologia più controversa. Ma mentre i fan della spada laser si immaginavano relativamente tranquilli dopo la delusioneL'ascesa di SkywalkerE ora, nel 2023, Gli studi hanno avuto la brillante idea di ordinare un sequelquesta volta sviluppato da Steven Knight e indossato ancora una volta da Daisy Ridley.

Nuovo Impero, Nuovi Jedi(?)

Le preoccupazioni di Daisy Ridley riguardo alla sua introduzione alla saga non sono un segreto. La sua ansia era molto alta quando il programma andò in onda Gli ultimi Jedi Che cosa L'attrice ha insistito sul fatto che aveva un'ulcera allo stomaco. Inoltre, questa nuova partenza potrebbe essere vista come un ritorno più tranquillo per il traduttore di Ray, che ha recentemente confidato alle colonne Collisore Sono sollevato che i fan stiano accogliendo il progetto a braccia aperte:

“Quando abbiamo annunciato il film l'anno scorso, eravamo molto sensibili. Ovviamente mi sento ancora molto fortunato a far parte di questa avventura, ma mi ha anche ricordato quello che la gente prova nei confronti di Ray, in un certo senso. È fantastico farne parte.” di qualcosa che la gente ama, e poter interpretare un personaggio del genere, mi fa venire le lacrime agli occhi solo a pensarci […]. Beh, è ​​un modo lungo per dire che è tutto fantastico. Veramente cool.”

portalo

È entusiasta di scoprire che l'attrice è così entusiasta all'idea di riprendere il ruolo per cui è stata a lungo attaccata. Resta da vedere se vale la pena continuare con questa nuova attività o se sarà semplicemente un altro prodotto lanciato con l’obiettivo di estrarre quanti più dollari possibile. Per scoprirlo bisognerà però aspettare ancora un po', visto che il film è sottotitolato solo temporaneamente Nuova richiesta seria, Non arriverà nei cinema fino a maggio 2026.