Joe di déjà vu per Tehiora e Sam, eliminazione improvvisa e contraccolpo

Kumba resiste

Il primo duello tra Banned si è verificato dalla riunificazione. Per salvarsi la pelle e sperare di tornare all’avventura delle corse al volante, Kumba e Namdia, che erano stati esclusi nell’ultima versione, hanno dovuto comporre un puzzle 3D a forma di onda utilizzando 11 pezzi di legno. E in questo gioco, Kumba era il più veloce. Così il suo amico Namdia vide che la sua torcia era finalmente spenta, ma fu scelto come primo membro della giuria finale.

La storia si ripete

Per un gioco rilassante, ci siamo occupati del leggendario evento “Koh-Lanta”: il tiro con l’arco. Ad ogni colpo, l’avventuriero più vicino al bersaglio aveva il compito di eliminare uno dei suoi avversari spezzandone la freccia. Il bonus (o meglio i bonus)? Una notte in un motu, un barbecue, uno speciale spettacolo cinematografico “Koh Lanta” e un appello ai propri cari.

Sam avrebbe dovuto partecipare a questa sfida. Nel 2020, il giovane ha stabilito un numero record di tiri incrociati, ma è stato rubato a fatica dalla vittoria finale da Teheiura. E quest’anno la storia sembra essersi ripetuta. Dopo aver eliminato Clemens, Alex e Phil (che preferiva spezzare lui stesso la sua freccia e risparmiare il compito a Sam), Kristel, Alexandra, Jed, Ogo, Loic e Laurent, il trio finale era composto da Sam, Tehiora e Claude. E proprio come l’anno scorso, Teheiura è stato il vincitore di questo evento. Terzo, Claude viene messo fuori combattimento da Sam (e preso per un po’). Quanto a Sam, non si avvicinò alla sua insegnante Tehiora, ma fu scelto dal polinesiano per condividere con lui la ricompensa. Così, Tehiora ricevette l’invito della moglie e dei figli. Sam è riuscito a fare il check-in con i suoi genitori.

Due ragazze che lasciano l’avventura… o quasi!

Il test immunologico era una prova di abilità. L’obiettivo era catturare una serie di anelli usando un palo. Ugo riesce ad abbattere il totem. Alexandra, invece, occupava purtroppo la parte bassa della classifica e improvvisamente ha dovuto abbandonare l’avventura! Così Alex e Clemence hanno perso il loro alleato e Luke, il suo migliore amico. Ma se l’ex vincitrice delle Quattro Terre dovesse fare le valigie, avrebbe comunque diritto alla sua seconda possibilità sull’Isola Proibita… Così Alexandra ha potuto chiarire con Kumba la sua scelta di eliminare Namdia, la sua fedele. Compagno di viaggio.

Quello che è certo è che se Alexandra non viene licenziata per un test di immunità, sarà probabilmente vittima della strategia dei ragazzi del consiglio. Ma mentre la scelta della maggioranza sembrava essersi spostata su Alex prima del voto, è stata Clemence a vedere spegnersi la sua fiamma! L’eroe è stato penalizzato due volte per la sua strategia la scorsa settimana, che consisteva nel collaborare con Alex e Alexandra per eliminare Namdia. Nota che Clemens e Alex hanno votato l’uno contro l’altro, sentendo entrambi il pericolo.

Va notato che più settimane passavano, più le donne perdevano terreno. Ora sono solo tre in gara! Ma la prossima settimana Compa, Alexandra e Clemence si affronteranno all’Ile des Bannis. Lo shock promette di essere esplosivo. Anche l’episodio di martedì prossimo sarà “Linked Destinies”. I candidati dovranno svilupparsi in coppia, a rischio di essere squalificati come coppia.