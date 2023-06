Delhaize: Nuove procedure davanti a molti negozi

MNonostante il ricorso agli ufficiali giudiziari diventato frequente, continua lo sciopero industriale davanti ad alcuni negozi del gruppo Delhaize, che ha annunciato a inizio marzo l’intenzione di concedere il franchising a 128 supermercati integrati. I lavoratori sono stati mobilitati davanti a nove negozi a marchio Lion a Enghien, Mons, Aiouil e Montigny-le-Tilleul, così come a Bruxelles, ha detto sabato la direzione a Belga.

Alle 8 del mattino, circa due dozzine di dipendenti di Delhaize d’Enghien hanno chiuso il supermercato e se ne sono andati per protesta, secondo CNE. Il sit-in è stato revocato intorno alle 11:00, dopo l’arrivo dell’ufficiale giudiziario.

A Mons, una quarantina di persone si sono radunate davanti al supermercato Lion verso le 9 del mattino per distribuire volantini ai clienti. La segretaria nazionale del Consiglio nazionale per il settore commerciale, Myriam Djeghem, presente tra i manifestanti, ha commentato: “Questa mattina è stato emanato un nuovo decreto, solo per Hino, in cui si afferma che non possiamo impedire l’accesso al sito”. Ancora una volta, l’ufficiale giudiziario ha un’interpretazione esagerata della sentenza e ne deduce che non potevamo trovarci nel territorio di Delhaize.