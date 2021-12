Delhaize e Aldi ricordano molti dei loro prodotti

La catena di supermercati Delhaize, in accordo con l’Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare (Afsca), ritira dalla vendita diversi prodotti.

DrHayes sta richiamando la chipolata di pollo e i normali hamburger di pollo dalla vendita e li richiama ai consumatori per possibili frammenti di metallo. Aldi sta anche richiamando i prodotti a base di carne macinata di pollo su richiesta dell’AFSCA. Da Aldi, è tutta una questione di hamburger di pollo.

Si tratta dei contratti 211130024 e 2111300036 con scadenza 10/12/2021 che sono stati venduti tra il 3 e il 10 dicembre.

A Delhaize ci sono salsicce di pollo Chibulata a marchio Delhaize con numero di lotto 211130036 e 211130025, nonché il normale hamburger di pollo, sempre del marchio Delhaize, con numero di lotto 211130036. I due prodotti con data di scadenza il 10 dicembre 2021, sono stati commercializzati tra 1 dicembre e 10 dicembre.

Il marchio chiede ai propri clienti di non consumare questi prodotti e di restituirli al punto vendita, dove verranno rimborsati.

“Altri prodotti della stessa gamma non sono coinvolti e possono quindi essere consumati in tutta sicurezza”, identifica Delhaize, scusandosi per l’inconveniente causato.

Per ulteriori informazioni, i clienti possono chiamare il Servizio Clienti Delhaize al numero verde 0800/95 713.