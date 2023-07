Spotify prenderà in considerazione l’unione di video musicali

Spotify si sta preparando per l’arrivo di una nuova funzione video. Secondo diverse fonti anonime, l’azienda vuole consentire ai propri utenti di guardare video musicali.

Spotify si prepara a competere con piattaforme diverse dai professionisti dello streaming musicale. Secondo fonti anonime consultate in precedenza bloombergil servizio prevede di aggiungere video nella sua app.

Sebbene l’azienda si rifiuti di commentare quanto rivelato, i dipendenti che hanno familiarità con il progetto affermano che l’azienda è alla ricerca di partner. In particolare, per aiutarlo a integrare i videoclip nel suo spettacolo. Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, Spotify comincerà così a percorrere le aiuole di YouTube e TikTok, tra gli altri.

Come promemoria, il servizio offre già la funzione Clip, ma è per gli artisti. Dall’inizio del 2023 possono pubblicare brevi video di circa trenta secondi. Un modo come nessun altro per mantenere i legami con i propri fan.

Tuttavia, questa decisione potrebbe essere un’arma a doppio taglio per Spotify. Finora, il servizio di streaming musicale ha già dato la priorità a podcast e audiolibri. Sicuramente il video rappresenta un segmento interessante per l’azienda. Dovrà però mantenere un certo equilibrio se non vuole perdere parte del suo pubblico.

