Quando David viene a trattare con Golia

Oppo Find N è uno smartphone pieghevole che ha qualcosa da lusingare con le sue dimensioni compatte. Siamo stati in grado di prenderlo in mano per darvi le nostre prime impressioni.

Abbiamo preso in mano Lo smartphone pieghevole Oppo Find N svelato in Cina A dicembre 2021. Troppo piccolo, ma potrebbe danneggiare grandi concorrenti come Samsung Galaxy Z Fold 3. Il che ci ricorda la leggenda di Davide contro Golia, il giovane pastore che sconfisse il gigante filisteo.

Capirai che Oppo Find N è vestito da David qui. perché ? Semplicemente perché questo smartphone pieghevole offre Formato altamente compresso una volta piegato. Ecco le nostre prime impressioni su questo dispositivo.

Oppo Find N: design di successo ma perfetto

L’Oppo Find N ha successo in termini di design per il semplice motivo che mantiene quasi tutte le promesse fatte a questo benchmark. Vuole che questo dispositivo sia uno smartphone pieghevole che sia facile da tenere in mano e non troppo complicato da riporre in tasca.

Quindi eviterò di addentrarmi nelle finiture eleganti di questo prodotto, per concentrarmi più precisamente sulle sue dimensioni. Basta notare che il rivestimento in ceramica sul retro è ben realizzato, soprattutto sulla versione nera che beneficia di un retro opaco.

132,6 mm Questa è l’altezza dell’Oppo Find N. Ed è piegato, quindi ha all’incirca le stesse dimensioni di un telefono molto piccolo iPhone 13 mini da Mela. In confronto, il Galaxy Z Fold 3 misura 158,2 mm di spessore (contando 159,2 mm per Piega a Z 2 che abbiamo usato nel confronto nell’immagine qui sotto).

L’Oppo Find N è solo un pollice in su con un display OLED esterno che misura solo 5,49 pollici. L’aggettivo “carino” viene in mente quando si cerca di descrivere questo smartphone pieghevole. Anche nel palmo della mano trasuda qualcosa di comodo.

Nonostante le sue ridotte dimensioni, il display esterno rimane maneggevole grazie al rapporto 18:9 che è diventato un po’ uno standard negli ultimi anni. L’utente non avrà molte difficoltà a toccare la tastiera, ad esempio.

Nonostante tutto, l’Oppo Find N rimane una bella bestia che contiene 275 grammi sulla bilancia e uno spessore di 15,9 mm una volta piegato. Se lo riponi in una tasca, sarà meno probabile che risalti rispetto ad un altro smartphone pieghevole, ma purtroppo appannerà comunque i tuoi vestiti.

Per uno smartphone davvero compatto e pieghevole, sarebbe interessante rifinire questi dettagli in una possibile ricerca dell’N2.

Una garanzia ufficiale di impermeabilità non verrà negata nemmeno tramite la certificazione IP.

Uno smartphone pieghevole che letteralmente non si piega

Sblocchiamo il primo smartphone pieghevole di Oppo. L’ampio pannello interno da 7,1 pollici beneficia di un display OLED, ma la frequenza di aggiornamento scende a 120Hz rispetto ai 60 del display esterno. A sua volta, perdi la protezione di Gorilla Glass Victus. Infatti il ​​pannello pieghevole è realizzato principalmente in plastica, anche se in Find N abbiamo trovato un sottile strato di UTG (Ultra Thin Glass) per una migliore resistenza. Questo fa pensare che sia Samsung a fornire Oppo perché troviamo la stessa tecnologia sui dispositivi del colosso sudcoreano.

Nota nel pass che quando apri l’Oppo Find N premendolo verticalmente, offre una vista in modalità orizzontale. Infatti, anche se lo schermo interno ha un formato quasi quadrato, è un po’ più largo di quello che è. Il produttore afferma di aver fatto questa scelta in modo che gli utenti possano godersi un video più facilmente.

Oltre a questi dettagli tecnici, un punto che piace a molti dell’Oppo Find N quando si trasforma in tablet ha a che fare con la piega al centro del grande schermo… o meglio, la quasi totale assenza di questa piega. Infatti, anche se molto probabilmente il brand cinese si rifornisce da Samsung, ha sviluppato un proprio sistema di cerniere. Quest’ultimo, tuttavia, è stato progettato con l’obiettivo di ridurre il più possibile la linea cava che separa la soletta in due parti.

Durante la mia presa, ho potuto confrontare Find N fold con quello del Galaxy Z Fold 2 e la differenza è palpabile. Quando ho passato il dito sulla prima tavola, riuscivo a malapena a sentire il buco nel mezzo. Nella seconda, invece, la piega era più evidente. Anche con un occhio, il pieghevole del telefono Oppo è difficile da vedere. buon lavoro.

Oppo Find N dettagliato // Fonte: Frandroid Telefono piegato Oppo Find N // Fonte: Frandroid

Possiamo anche vedere che non c’è quasi spazio vuoto sul cardine dell’Oppo Find N quando è piegato. A questo punto, ha i mezzi per sferrare un colpo ai modelli Samsung.

Una parola sulla parte software di Oppo Find

Oppo Find N copia Samsung con la modalità FlexForm che consente di utilizzare il telefono quando è in posizione seduta. Gli sviluppatori non hanno ancora giocato al gioco per adattare le loro app, ma questa opzione funziona già sulla fotocamera. Pertanto l’anteprima viene visualizzata nella parte superiore dello schermo e i pulsanti di interazione per modificare gli scatti o riprodurre un’immagine sono in basso.

Ovviamente lo smartphone si affida anche al multitasking per il suo grande schermo e questo richiede due scorciatoie. Innanzitutto, facendo scorrere due dita dall’alto verso il basso al centro dello schermo, si arriva alla possibilità di aprire due applicazioni contemporaneamente. Quindi, premendo un’app con quattro dita, scorre una finestra mobile che può essere utilizzata come immagine nell’immagine. Puoi anche riporlo su un lato per renderlo più piccolo e tenerlo al caldo se lo riapri rapidamente in seguito.

Un’altra nota sulla foto. Ancora una volta, Oppo si ispira a ciò che è stato fatto prima. Premendo un pulsante dedicato sull’interfaccia, consenti alla persona che stai filmando di vedere il feedback video sullo schermo esterno in modo che possa ottenere la posa migliore.

Sul lato tecnico, da segnalare anche la presenza dello Snapdragon 888, una batteria da 4.500mAh che si ricarica a 33W (15W wireless) e un sensore di immagine principale da 50MP accompagnato da un ultragrandangolare da 16MP e un teleobiettivo da 13MP x 2x. Le due fotocamere frontali (una per il formato piegato, l’altra per il formato non piegato) hanno una definizione di 32 megapixel.

Anche l’Oppo Find N è compatibile con Rete 5GHa altoparlanti stereo, compatibilità Dolby Atmos e offre un lettore di impronte digitali edge-to-edge.

Oppo Find N piccolo può diventare grande

Oppo Find N è un’interessante iniziativa da proporre in alternativa agli smartphone pieghevoli di Samsung e dei produttori che hanno adottato un approccio molto simile a quello sudcoreano. Scommettere infatti su un formato molto compatto quando il telefono è piegato è una strategia che può dare i suoi frutti se il pubblico è stanco di modelli molto grandi che si sono imposti sul mercato mobile.

Questo pubblico esiste ed è stato chiaramente dimostrato Quando abbiamo chiesto ai nostri lettori di parlare del tema dei piccoli smartphone. Attenzione però, il rischio è ancora molto alto. Nonostante la lunga resistenza, Sony ha finito per abbandonare la sua gamma di Xperia Compact alcuni anni fa. Di recente, si dice cheApple iPhone 14 mini non verrà rilasciato Nel 2022, a causa dei risultati di vendita deludenti in questo segmento.

Quindi, è un grande sì per il piccolo Oppo Find N che ha armi efficaci per dissuadere i suoi rivali come David è stato in grado di fare contro Golia. Tuttavia, rimaniamo vigili e diffidenti riguardo al suo successo commerciale. Un successo che purtroppo non si può misurare in Francia, dove il prodotto è riservato alla Cina dove viene offerto a 7.699 yuan per la versione da 8/256 GB e 8999 yuan per la versione da 12/512 GB. Ciò equivale, rispettivamente, a circa 1060 e 1250 euro tasse escluse.

Tre i colori disponibili: nero, bianco e viola. Solo il primo è il tappetino.