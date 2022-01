De nouveaux détails sur la santé de Françoise Hardy viennent tout perturber…

C’était son dernier… Atteinte d’un cancer du larynx depuis 2018, Françoise Hardy vit des momenti compliqués… La célèbre artiste française ne cachant pas son mal-être, qui dure depuis plusieurs années à presente. En effet, avant le larynx, c’était contre un cancer lymphatique qu’elle se battait en 2015. La lourde radiothérapie qu’elle a subie pour en venire à bout n’était pas sans conséquences. “Je n’ai plus de salive, et ni mes voies nasales ni mon oreille gauche devenue sourde ne sont irriguées normalement. Entre autres, des détresses respiratoires, des quintes de toux, des ostruzioni et des hémorragies nasales se produisent non-stop sans prévenir”, confiait-elle à L’OBS a maggio 2021.

Ce traitement a donc impacté sur l’exercice de son métier qu’est le chant. Et son cancer du larynx n’a rien arrangé à la situazione come elle le faisait savoir dans les colonnes de Femme actuelle en juin 2021. Un combat de plus pour Françoise Hardy qui se livrait sans fard sur les hardés à affronter: au quot “Je n’ai plus rien qui fonctionne normalement depuis ces thérapies et mes nuits sont pires que mes jours. Il ya toujours pire que ce dont on souffre soi-même, mais ce n’est pas une consolation”. Depuis, ses fans espèrent que l’ex de Jacques Dutronc va parvenir à mettre à nouveau la maladie KO, retrouver la scène, et offrirà un nuovo album. Concernant ce dernier point, les nouvelles ne sont pas au beau fixe… En effet, Erick Benzi, célèbre compositeur et producteur de musique et proche de l’artiste, ne donnait pas des nouvelles rassurantes… Alors que Le Parisien lui unra port consa -ci revenait sur sa collaboration avec Françoise Hardy, en 2018, dans son studio situé à Bois-Colombes. Un lieu ou elle enregistrait plusieurs titres de son album Personne d’autre. Un album qui serait son dernier selon Erick Benzi.

“C’est ici que Françoise Hardy a fait les voix de son dernier album. Ce sera son dernier. Elle ne peut malheureusement plus chanter”, révélait-il le coeur lord…

