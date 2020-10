De Luca: “Oggi 700 casi in Campania, 90% asintomatici”

“Abbiamo molti asintomatici e dei 700 e passa contagi che avremo anche oggi il 90-95% è asintomatico”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando ai cronisti a margine dell’assemblea 2020 di Anita, in corso a Napoli.

I positivi al Covid asintomatici, ha spiegato De Luca, “vanno ricollocati in isolamento domiciliare e non vanno in ospedale. Però, se si alza l’età media dei contagi, dobbiamo aspettarci anche ricoveri ulteriori con due novità che non avevamo 6 mesi fa: l’apertura delle scuole e la stagione dell’epidemia influenzale”.

De Luca: “Prepariamoci a mesi più pesanti di gennaio-maggio”

“Si prenderanno tutte le decisioni necessarie, non le decisioni più comode ma quelle piu necessarie per tutelare la sicurezza delle nostre famiglie”, ha aggiunto rispondendo a una domanda sulla possibilità di chiedere la “chiusura” della Campania in caso di peggioramento dell’epidemia. “E’ all’orizzonte? Non lo so, dipende dal contagio e dall’evoluzione del contagio. Per ora abbiamo una situazione che mi pare sotto controllo”.