Altro nuovo gameplay rivelato in F1 2022

F1 2022, sviluppato da Codemasters, è a meno di un mese dal suo lancio e l’attesa per l’arrivo del gioco è alta.

Per anticipare alcune di queste previsioni, è stato rivelato di più sul “nuovo” gameplay di F1 2022.

Il 1° luglio, il nuovo gioco per la serie F1 è stato rilasciato da Electronic Arts ed è in fase di sviluppo da parte del core Codemasters.

F1 2022 (vedi qui o qui) si sta rivelando un progetto ambizioso e ora ha ricevuto una nuova dichiarazione da Codemasters ed Electronic Arts, svelando un trailer che mostra le nuove funzionalità del gioco.

F1 2022 genera grandi aspettative ed è iniziato il conto alla rovescia. Ricorda, il gioco arriverà sul mercato il 1 luglio su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC.

« F1 22 permette ai giocatori di vivere le loro fantasie di F1 dentro e fuori pistaLee Mather, Senior Creative Director, F1 di Codemasters. ” I giocatori sono entusiasti di entrare in una nuova era della Formula 1 con l’introduzione di nuove auto, nuovi regolamenti e un migliore controllo degli orari di gara. F1 22 consente ai giocatori di essere più socievoli con gli amici fuori dalla pista. Lo spazio dedicato all’interno di F1 Life consente ai giocatori di mostrare la propria collezione di auto e accessori indispensabili ed essere l’invidia di amici e rivali.«

Tra le novità attese, possiamo aspettarci di annoverare il Gran Premio di Miami, come abbiamo avuto modo di vedere qui. Una pista nordamericana in ascesa costruita appositamente per le competizioni sarà presente in F1 2022 come una delle grandi novità che i giocatori vorranno sicuramente esplorare.

C’è stato anche un miglioramento nell’aerodinamica delle auto per soddisfare le nuove regole aerodinamiche e Codemasters ha rivelato che anche le sospensioni sono state migliorate. Inoltre è stato modificato anche il comportamento delle ruote rispetto al suolo, le condizioni atmosferiche e lo stile di guida. Questo è il gioco che cerca di stare al passo con l’evoluzione della tecnologia dei pneumatici reali.

I giocatori potranno vivere l’esperienza di F1 Sprint e momenti immersivi della giornata di gara come cicli di formazione, momenti di sicurezza in auto e pit stop. D’altra parte, il Pirelli Hot Lap con otto supercar aggiunge una nuova dimensione prima che l’azione si scaldi in pista in questa stagione.

Da segnalare anche il sistema di intelligenza artificiale adattiva implementato da F1 2022 che aiuterà i giocatori a prendere il posto dei piloti virtuali. Questo sistema adatta l’esperienza di gioco al livello di abilità del giocatore, creando gare competitive che corrispondono alle sue abilità. D’altra parte, sono stati migliorati i programmi di allenamento, incoraggiando i giocatori a conoscere meglio gli episodi e imparare a padroneggiarli.

F1 Life è il nuovo social hub in cui i giocatori possono mostrare la loro collezione di supercar, accessori, equipaggiamento e premi. La personalizzazione del personaggio nel gioco si estende ben oltre la pista con abbigliamento e accessori di marca che i giocatori possono collezionare attraverso le sfide di gioco, un Pass Podium, un negozio di marca e un negozio in-game. Entrando nel gioco, i giocatori iniziano dal loro hub personale, che funge anche da club multiplayer, consentendo l’accesso ad avatar e gruppi di amici.

I giocatori della F1 2022 Champions Edition riceveranno anche nuove icone My Team, Jacques Villeneuve, Mark Webber e Nico Hülkenberg, e due safety car guidabili: la Mercedes-AMG GT Black Series e l’Aston Martin Vantage da utilizzare nel cronometro.

Con la trasmissione immersiva il giorno della gara, i giocatori potranno vivere un’esperienza più o più cinematografica della gara, che piacerà sia ai giocatori che desiderano tutti i dettagli e gli sforzi associati, sia ai giocatori che preferiscono un’esperienza più cinematografica.

In F1 2022 ci sarà anche la modalità Carriera con la possibilità di creare il nostro regno in Formula 1, nell’arco di 10 anni, con lavori per due giocatori.

Degna di nota è anche l’inclusione della realtà virtuale per PC e giocatori multiplayer, incluso lo schermo diviso offline.

F1 2022 uscirà il 1 luglio 2022, giusto in tempo per il Lenovo British Grand Prix FORMULA 1 2022, su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC. Tuttavia, i giocatori possono preordinare l’edizione F1 Champions 2022 per ottenere contenuti aggiuntivi e tre giorni di accesso anticipato.