Pioggia di Daspo sui tifosi della Nocerina dopo la gara di Taranto

La Questura di Taranto ha emesso una serie di Daspo nei confronti di tifosi della Nocerina. I fatti si riferiscono alla gara del 7 dicembre.

Sono in corso di notifica provvedimenti di Daspo nei confronti di ben 66 supporters della Nocerina, relativi alla gara esterna di Taranto.

Il provvedimento è scattato su disposizione della Questura del capoluogo ionico. I sostenitori erano in possesso di materiale pirotecnico non autorizzato e oggetti atti a offendere. All’arrivo a Taranto, le forze dell’ordine hanno perquisito bus e minivan su cui viaggiavano i tifosi.

Misura restrittiva uguale per tutte le persone coinvolte, che non potranno dunque assistere per un anno a manifestazioni sportive. Per nessuno dei 66 tifosi coinvolti c’è però obbligo di firma presso gli organi di polizia giudiziaria.

Dopo il rinvenimento degli oggetti pericolosi, le forze dell’ordine hanno trasmesso apposita informativa alla Questura, per gli opportuni provvedimenti.