Tre su tre per l’Anderlecht: altra vittoria in amichevole contro i croati dell’NK Zagreb (3-1)

Per la prima volta, Brian Rimmer si è schierato nel tipo undici. Comunque, i suoi undici senza esordienti. Bisognerà attendere il ritiro (e la partita di venerdì prossimo contro lo Sparta Praga) per vedere in campo per la prima volta in viola l’attaccante Dolberg e il terzino destro Patrese. Ma la squadra sembra ancora buona contro il settimo posto nell’ultimo campionato croato.

Le prime maglie dell’Anderlecht per la stagione 2023-2024 sono trapelate

Vertonghen e Debast hanno fatto le prime apparizioni della stagione, basandosi sulle solide basi dell’anno scorso. Lo Zagabria non ha avuto occasioni chiare nei 90 minuti. L’unico gol è stato concesso quando l’attaccante Tocci ha messo sotto pressione il portiere Coosemans in un momento in cui l’Anderlecht stava cercando di costruire correttamente nel rettangolo.

Van Krombrueg: Ripresa dei colloqui con il Genk

Prima ancora, nel primo tempo, Diawara apre le marcature con un calcio secco nell’alcova croata. Il centrocampista difensivo è stato molto bravo e non è ancora stato spazzato via dagli scaffali dello Sporting, anche se la dirigenza è ancora alla ricerca di un centrocampista. Prima che il signor Lardot fischi per una pausa, Raman conclude un atto di gentilezza da parte di Amuzu. Quest’ultimo conferma di essere attualmente in buona forma sul lato sinistro dell’attacco.

Rimmer ha portato i riservisti in due run dopo l’intervallo. E Leoni, che sta benissimo a centrocampo, ne approfitta per dare più spazio al gol con un mezzo tiro al volo all’ingresso del rettangolo. Ancora una volta, valeva la pena dare un’occhiata. Dei 10 giocatori che si sono allenati sull’erba del Nerbid nell’ultima mezz’ora (più Angulo), potremo apprezzare le qualità tecniche del giovane Degrave (18). Potrebbe essere ancora troppo debole per aiutare lo Sporting nel breve termine, ma di lui se ne riparlerà, magari anche durante la stagione.

La partita si è svolta sotto l’occhio vigile del presidente Vandenhout, del direttore sportivo Friedeberg e… dell’ex capitano Van Krombrueg. Non ha giocato il portiere. Vuole andare al Genk e le discussioni riprendono, mettilo in frigo per qualche giorno. Dovrebbe comunque partire sabato per un ritiro con la squadra a Villach, vicino al confine sloveno tra le montagne austriache. La squadra tornerà sabato prossimo in Belgio.

Anderlecht: Cosman (65e Vanhoutte); Sardella (65e Sadiki), Debast (65e Lissens), Vertonghen (46e Kana), N’Diaye (46e Delcroix); Diawara (65e Baouf), Ashimeru (46e Leoni), Arnstad (65e Degreef); Dreyer (65e Monticelli), Raman (46e Angulo), Amuzu (46e Stroykens).

Obiettivi : 34e Diawara (1-0), 45e Raman (2-0), 57e Tuci (2-1), 64e Leoni (3-1).