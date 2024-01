Dalla sua cameretta alle semifinali: l'incredibile avventura di Helena su Star Academy

Più di due mesi fa, un giovane belga è apparso nel popolare programma televisivo francese Star Academy. Da allora, la giovane donna ha conquistato anche il cuore del pubblico belga e francese.

Una volta all'interno del castello, l'Accademia si affeziona rapidamente a Mary Maud, un'altra candidata. Helena era un po' riservata, chiudeva gli occhi o li fissava sul gobbo, come una farfalla, e riusciva ad uscire dal suo bozzolo.

Star Academy: Ecco come i belgi possono votare per Helena

Duetti con artisti di spicco

Helena è la vera incarnazione del concetto di Star Academy. Lei, che non aveva mai preso lezioni di canto e cantava solo nella sua stanza, nel corso delle settimane si è rivelata pienamente al pubblico. Un tuttofare, l'accademia ha dimostrato ogni settimana il suo potenziale nella danza e nel teatro. Nonostante le discutibili scelte musicali di esibirsi da sola, come il calice avvelenato quando ha difeso il suo posto in semifinale dove la giovane belga ha dovuto eseguire “Memory” di Barbra Streisand, la giovane donna se l'è sempre cavata bene. A poco a poco, il candidato ha acquisito sicurezza, condividendo il palco con molti artisti come Grand Corps Malade, Santa, Charlotte Cardin, Hoshi e Zara Larsson. Sembra essersi completamente liberata dalla pesantezza dopo il suo meraviglioso omaggio alla nonna defunta. Ricordiamo che l’accademico ha scelto di non andare al funerale di quest’ultimo.

Identici ma complementari

Gli spettatori, che hanno scoperto una giovane donna delicata, sensibile e amabile, hanno potuto seguire la sua affinità con un altro candidato: Pierre. Per coincidenza o segno del destino, entrambi hanno condiviso il loro primo duetto durante il lancio del telecrochet. Durante l'esecuzione della canzone “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper, erano molto timidi e quasi non osavano vedersi. Da allora i due studenti vanno meravigliosamente d'accordo. Condividendo gli stessi gusti musicali, litigi e momenti di tenerezza, i candidati sembrano identici ma complementari. Qualche settimana dopo, hanno condiviso nuovamente il palco per la canzone di Ed Sheeran, “Portrait”, dove sono stati ancora più complici.

Da allora, le voci su una storia d'amore tra i candidati hanno continuato a crescere. Che non è sfuggito alla produzione. Durante la prima semifinale tra Julian e Axel, il lavoro della telecamera ha dato fastidio al giovane belga. “Mi da fastidio…“, ha annunciato dopo le foto mostrate durante l'interrogatorio. Ricordiamo che anche se non l'abbiamo mai vista prima e la sentiamo raramente al telefono rosso, la giovane ha una relazione fuori dall'avventura.

“La meravigliosa performance di Helena in Star Academy ci riporta a bellissimi ricordi”: Celine Dion elogia la giovane belga (video)

Questo sabato sera i due assistenti si incontreranno faccia a faccia; Solo uno uscirà vincitore e affronterà Julian in finale. In ogni caso, i due candidati che, come ricordiamo, non hanno votato nemmeno una volta questa settimana, beneficeranno di un premio finale, come se fosse il loro ultimo premio.