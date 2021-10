Il trafficante d’armi non era a conoscenza dell’esistenza di “proiettili vivi”.

L’armaiolo usato nel filmRuggineVenerdì ha detto che non era a conoscenza diproiettili vivi“Sul set dove Il direttore della fotografia è stato ucciso accidentalmente dall’attore Alec Baldwin.

Questo incidente non sarebbe accaduto”.Se le munizioni vere non sono inseriteSul set, gli avvocati di Hannah Gutierrez Reed hanno affermato, rifiutando ogni responsabilità per il loro cliente nella morte della sceneggiatrice Halina Hutchins.

“Hana non sa da dove provengano queste munizioni vere‘, confermano.

Il sito web specializzato The Wrap, citando fonti vicine alle riprese, ha affermato che alcuni membri della troupe del film hanno usato la pistola in questione per sparare munizioni vere contro lattine di birra poche ore prima dell’incidente.

Qual è il ruolo dell’armaiolo?

Nel filmato, l’armaiolo è responsabile delle armi utilizzate durante i vari colpi e deve sempre assicurarsi che non rappresentino un pericolo per la squadra. Le armi da fuoco devono rimanere chiuse quando non vengono utilizzate.

Hannah Gutierrez ReidNon hai mai visto nessuno sparare proiettili veri con queste pistole e non lo avresti mai permesso“Continua la dichiarazione degli avvocati, sottolineando che”Le armi venivano sequestrate ogni notte e durante i pasti“.

L’armaiolo, che prima aveva solo un lungometraggio al suo attivo”Ruggine“Si dice che lo fosse”Le sono stati assegnati due lavori in questo film, il che le ha reso difficile concentrarsi sul suo lavoro di armaiolo“.

Ha detto che le richieste di produzione per più tempo per preparare le armi e le scene di ripresa sono state respinte.

“L’intera sparatoria è diventata pericolosa a causa di vari fattori, tra cui la mancanza di riunioni di sicurezza. Non è stata colpa di Hana‘, dicono gli avvocati.

Al momento non ci sono stati arresti. Proseguono le indagini sulle circostanze della tragedia al ranch di Bonanza Creek. Laddove Helena Hutchins è stata colpita a morte il 21 ottobre, il regista Joel Sousa è stato colpito alla spalla da Alec Baldwin durante una prova.

Alec Baldwin stava maneggiando un revolver che era stato scaricato e innocuo dal vicedirettore Dave Holz. Quest’ultimo ha ammesso che avrebbe dovuto controllare l’arma prima dell’allenamento, ma non lo ha fatto.