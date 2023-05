Da La Sime a tutte le tappe del Giro d’Italia

Dal 6 al 28 maggio il Giro ciclistico d’Italia è su tutti gli schermi. Quello che i dirigenti di Bières de Chimay hanno ottenuto vincendo la sponsorizzazione della birra di 21 tappe del Giro è una buona mossa. In ogni villaggio in visita, famosi trappisti sono presentati come “birre ufficiali”; E un beer truck con birre trappiste servirà gli ospiti nelle aree VIP.

Per l’occasione l’azienda chimica ha fatto di tutto, ovvero la sua divina bevanda in bottiglie esclusive. Le bottiglie da 33cl di Chime Rouge e Chime Bleu sono presentate con una speciale etichetta con i colori e il logo del Giro d’Italia. Queste bottiglie sono disponibili presso punti di ristoro e supermercati situati lungo il percorso. Occhiali e confezioni regalo decorati con lo stesso logo sono stati prodotti anche per il mercato italiano e saranno disponibili durante le gare ciclistiche. Le scatole ei bicchieri decorati saranno disponibili a maggio durante le attività promozionali in Belgio. Una manna per i collezionisti. Operazione”Una grande opportunità di visibilità internazionale per SIME” L’amministratore delegato di birre e formaggi di Chimay Xavier Pirlot è felice. La pizza è la campionessa del mondo Non è la prima volta che Sime si distingue in Italia. Lo scorso febbraio, il pizzaiolo italiano Gianni Galan è diventato campione del mondo nella competizione della pizza, grazie alla sua creazione: “Cime Pizza”. L’evento si è svolto durante la fiera “Beer&Food Attraction” di Rimini; La rassegna riunisce diverse associazioni professionali di questa azienda italiana che conduce la pizza e organizza il “World Pizza Championship”. Per tre giorni, 600 partecipanti provenienti da tutto il mondo e divisi in 16 categorie si contendono i gradini del podio. Il vincitore del primo premio nella categoria pizza e birre, Gianni Gallon, ha vinto una pizza con i formaggi trappisti di Chime.La sua ricetta unisce pasta di spirulina (che gli conferisce il colore verde), pomodorini all’aglio, mozzarella, gran Chimay semicotto, rosmarino Pancetta, purè di patate viola, tutta la vecchia Chimay grattugiata e una spolverata di lamponi!Il suo suggerimento è una Chimay 150 per assaggiarla.C’è…buon appetito. READ Un importatore italiano analizza i cali dell'offerta e dei consumi Guarda il video sulla preparazione della pizza su https://bit.ly/pizzachimay