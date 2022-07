L’italiano Matteo Berettini e il croato Marin Cilic risultano positivi al Covid-19, si ritirano

AA / Tunisi / Hend Abdessamad

Il tennista italiano Matteo Berettini ha annunciato martedì il suo ritiro dal Grande Slam, Wimbledon di Londra, dopo essere risultato positivo al Covid-19.

Questo secondo un comunicato pubblicato sull’account Twitter ufficiale dei campionati di Wimbledon e visto dall’agenzia Anadolu.

Seconda classificata e favorita in carica dell’anno scorso, ha annunciato di aver “il cuore spezzato nell’annunciare il mio ritiro da Wimbledon” prima di continuare: “Non ho parole per descrivere la mia profonda delusione. Il sogno finisce quest’anno, ma tornerò più forte. Grazie per il vostro supporto. Grazie.”

Lunedì sera, il croato Marin Cilic ha annunciato la sua decadenza dopo essere risultato positivo al coronavirus sul suo account Twitter ufficiale.

Il tennista, che ha raggiunto tutte le semifinali di quattro tornei del Grande Slam, ha dichiarato: “Sono triste di annunciare che sono contagiato dal Covid-19 e mi sto autoisolando nella speranza di riprendermi ma purtroppo mi Mi sento ancora debole e non pronto a dare il massimo”.

“Ho il cuore spezzato all’idea di perdere Wimbledon e vedere la mia stagione finire in questo modo. Non vedo l’ora di tornare nel torneo l’anno prossimo”, ha concluso.



