Da -61 a 5 gradi: Mercurio è turbolento

Contrasto notevole

Il contrasto di temperatura è l’origine del percorso ben curvo della corrente a getto. Questo contesto atmosferico ha l’effetto di permettere al calore di salire a latitudini molto elevate. Tuttavia, il ritorno del pendolo è inevitabile. Di conseguenza, alcune aree si trovano stipate al freddo. Questo è particolarmente vero nel Nunavut, dove la colonnina di mercurio è scesa a -40°C ogni giorno dal 18 novembre.

Due fatti

Il Canada è diviso in due parti. I forti venti hanno diviso il paese in diverse regioni in termini di temperatura. A ovest, i Territori del Nordovest, Yukon, British Columbia, Alberta, Saskatchewan e persino Manitoba notano anomalie positive fino a 15 gradi. Al contrario, le regioni del nord-est del Paese soffrono di temperature fino a 10 gradi sotto la norma.

Mi sono sentito congelato

Alla stazione di Eureka nel Nunavut, martedì ha pareggiato il record mensile. Il valore wind chill era -61,3. Se la colonnina di mercurio punta a -44°C, un leggero vento da sud è sufficiente per creare una sensazione di freschezza.

In collaborazione con il meteorologo Patrick Duplessis.

Vedi anche: Le bufere di neve generano due metri di neve