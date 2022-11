La danza ha notevolmente migliorato la danza della palestra della salute di Trois-Ponts

Infatti, se all’inizio il lato della ginnastica occupava la maggior parte del tempo dei praticanti di Trois-Pont, da circa quindici anni il boom della “danza” ha rafforzato questo club, che conta ancora 150 membri!

Per un piccolo paese non è male, come ci ha spiegato il presidente Jacques Philippe. “Da due anni abbiamo rimodellato efficacemente il nome del club e per questo il nome ‘Dancyng’ si scrive con la lettera Y in riferimento alla manager, Cynthia Druget che ha rilanciato l’attività insieme ad altri quattro istruttori di danza”.

Ma la sezione ginnastica non è stata abbandonata. “Assolutamente no, abbiamo ancora la ginnastica dolce, destinata soprattutto ai ventenni che ancora la praticano. Nel 1994 il nostro club ha creato il training psicologico per i bambini dai 6 ai 15 anni. Ma dal 2020, dopo tante richieste e sotto l’impulso di Cynthia Drouguet, abbiamo creato un ballo per bambini che proponiamo già dall’età di due anni!”.

Nelle parole del presidente SGCDF, il ballo ha rianimato un club che era da qualche parte alla ricerca di una nuova direzione. Il nostro club offre anche un corso di yoga da 10 anni, è un collaboratore esterno che lo insegna e utilizza la nostra sala, che è proprio accanto alla caffetteria della piscina Trois Ponts.

Fai clic su Lezioni

Il club ha questa sala culturale tutti i giorni della settimana oltre al sabato e quando è piena. Il SGCDF è chiaramente aperto a tutti, sia nella ginnastica che nella danza. “È chiaro che oggi la danza ha assunto maggiore importanza e intendiamo svilupparla. Stiamo anche cercando di trovare una federazione che abbia una struttura e una piattaforma”, ha aggiunto Philip. “Dovresti anche sapere che a casa insegniamo il tip tap! È molto raro trovarlo di questi tempi, ma abbiamo alcuni bambini. È molto fisico e credimi i ragazzi sono ‘morti’ dopo un’ora di pratica. Tutte le lezioni di ballo sono preceduti dalle prove.” Il riscaldamento che usano le ginnaste. È molto importante.

Ecco un club dinamico in crescita, che sicuramente vedrà aumentare ulteriormente i suoi membri!