Cuffie wireless progettate per PS5 e Xbox Series X.

Razer sta adattando le sue cuffie per PlayStation e Xbox. Oltre a una licenza ufficiale e un design unico per ogni console, offrono un dongle USB-C per la connettività wireless a 2,4 GHz.

Razer, su licenza con PlayStation e Xbox, ha sviluppato due modelli di cuffie wireless. Il primo, come potresti sospettare, è progettato per PlayStation 5 e il secondo per Xbox Series S e X. Sono auricolari AirPods Pro, dotati di due microfoni con cancellazione del rumore (ENC) integrati.

bassa latenza

A guardarli, l’Hammerhead HyperSpeed ​​è una cuffia Bluetooth come ce ne sono molte. Razer sta già progettando cuffie wireless e queste Ha ragione su molti punti, compreso il design e la qualità del suono. Hammerhead HyperSpeeds è assolutamente unico, non perché ha RGB, ma perché funziona con un dongle USB-C. Non sono i primi a farlo. JBL Quantum TWS Offri una funzione simile.

Questo dongle USB consente di fare a meno del Bluetooth (qui 5.2) e di comunicare tramite una connessione wireless a 2,4 GHz. Questo riduce la latenza (da 25 a 35 millisecondi), che è un buon punto nel caso di una sessione di gioco. Si parla anche di un’autonomia di 30 ore con la batteria del case.

Le cuffie Razer Hammerhead HyperSpeed ​​saranno disponibili a novembre 2022, a partire da 179,99€. Durante l’evento RazerCon, lo abbiamo anche scoperto console di gioco edge.

