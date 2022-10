Negozio di Fortnite 17 ottobre 2022 – Fortnite

Ogni giorno all’una di notte, Epic Games si aggiorna Negozio di Fortnite Introducendo nuovi oggetti cosmetici, che vanno da skin dei personaggi, asce, alianti e danze. Di seguito trovate tutti i cosmetici disponibili alla data 17 ottobre 2022 SU Boutique di Fortnite.

Merci offerte

cose di tutti i giorni

su di lui

Tutto quello che devi sapere sul Negozio di Fortnite

Epic Games offre ogni giorno Boutique di Fortnite I Nuovi Oggetti sono divisi in due categorie distinte, vale a dire ” al principale “e altri” quotidiano . . . gli articoli della prima categoria citata sono spesso più rari e, quindi, più ricercati di quelli della seconda categoria, dove troveremo sempre almeno due gruppi.

Ovviamente ognuno di questi oggetti sarà offerto ad un prezzo diverso, che va da 200 a 1.600 V-buck, a seconda del tipo e del livello di rarità, ordinati per codici colore specifici (arancione → leggendario, rosa → epico, blu → raro, verde → atipico e grigio → comune).

Oggetti attualmente in un file Boutique di Fortnite Potrebbe essere già stato lì qualche giorno o qualche settimana fa, mentre altri probabilmente si presenteranno lì per la prima volta. Tuttavia, non vi è alcuna indicazione che un articolo disponibile oggi tornerà in questo stesso negozio un giorno o l’altro. Se uno qualsiasi dei cosmetici è presente in 17 ottobre Negozio di Fortnite Alla tua attenzione, di’ a te stesso che questa potrebbe essere l’ultima volta che possono essere acquistati.

Ti invitiamo a tornare ogni giorno sul nostro sito per conoscere le diverse cose in Boutique di Fortnite Senza dover lanciare il tuo titolo Epic Games preferito.