Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip4 beneficia di una serie di offerte (durata del flash)

Questa è un’offerta limitata fatta da Samsung sul suo ultimo smartphone lanciato, il Galaxy Z Flip4. Aumenta lo spazio di archiviazione, lo sconto, l’offerta di rimborso o anche gli accessori in offerta, scopri rapidamente i dettagli dell’offerta!

Poco più di un mese fa, Samsung ha presentato il suo ultimo smartphone pieghevole, È il Galaxy Z Flip4. Per un periodo limitato, lo smartphone nella versione 256/8GB viene venduto allo stesso prezzo della versione 128GB/8GB, ma non è tutto! Infatti per l’acquisto del Galaxy Z Flip4 vengono risarciti 100 euro e grazie alla sostituzione del vostro vecchio smartphone potrete usufruire del bonus baratto fino a 600 euro.

Infine, viene offerta un’assicurazione Samsung Care+ di un anno per proteggere il tuo smartphone, oltre a una copertura per il tuo telefono. Cos’altro ?

Approfitta delle tante offerte sul Samsung Galaxy Z Flip 4!

Il Galaxy Z Flip4 è il successore del Galaxy Z Flip3. Questo smartphone eccezionale è uno smartphone pieghevole. Puoi scivolare dalla persona amata senza alcun problema. Con esso, ti godi un doppio schermo. Schermo esterno da 1,9 pollici per visualizzare le notifiche o rispondere ai messaggi e classico schermo da 6,7 ​​pollici per un uso tradizionale. Galaxy Z Flip4 è dotato di un processore di pattern da 4 nm, insieme a una batteria da 3700 mAh per una lunga durata della batteria. Questo smartphone è compatibile con la ricarica rapida e fornisce la funzione di ricarica wireless inversa. Con la sua compatibilità iPx8, il tuo nuovo smartphone è impermeabile. Inoltre, i lati anteriore e posteriore sono ricoperti con Corning® Gorilla® Glass Victus. Se non hai osato hackerare il Galaxy Z Flip 4, allora è il momento di approfittarne con le offerte speciali offerte solo su Samsung.

Ordina Galaxy Z Flip4

La redazione di BFMTV non è stata coinvolta nella produzione di questi contenuti. È più probabile che BFMTV riceva un compenso quando uno dei nostri lettori effettua un acquisto tramite i collegamenti inclusi in questo articolo.