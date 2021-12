Motorola sta preparando un nuovo Razr pieghevole più potente con un’interfaccia software rivista e modificata

Il capo del ramo generale di Lenovo ha confermato il lavoro su una nuova generazione di smartphone pieghevoli della gamma Motorola Razr offrendo alcune vie di miglioramento.

Mentre Huawei ha presentato il suo telefono questa settimana Huawei P50 Pocket e quello’Oppo annuncia Trova NSembra che stiamo assistendo a una terza ondata di smartphone Pieghevole a fine 2021. Lenovo non vuole essere esclusa e il produttore cinese ha già annunciato di essere al lavoro su un nuovo smartphone pieghevole Motorola Razr.

Attraverso un post sul social cinese Weibo (attraverso circuito telefonico) che Chen Jin, capo della divisione consumatori di Lenovo – la società madre di Motorola – ha iniziato a deridere l’esistenza del Motorola Razr 3. Il post inizia come promemoria del passare del tempo con il rilascio di Motorola Razr due anni fa. C’è da dire che a quel tempo Motorola fu uno dei primi produttori ad entrare in questo mercato, per di più con uno smartphone pieghevole – come quello che sappiamo ora con Galaxy Z Flip 3.

La terza generazione di smartphone con schermo pieghevole Razr

E così Chen Jin fa notare che Motorola funzionerà d’ora in poi “La terza generazione dello smartphone pieghevole Razr”. Fornisce anche alcuni indizi da includere in questo nuovo modello con un processore più potente, una migliore interfaccia software e più design. “Atmosfera”.

Al momento, non conosciamo ancora le caratteristiche esatte di questo Motorola Razr 3, ma possiamo tranquillamente fare affidamento su un chip più potente di quello del Motorola Razr 3. Motorola Razr 5G, quindi dotato di un chip Snapdragon 765G. Possiamo anche immaginare che sceglierà un chip di alta qualità come un Snapdragon 888, fino all’ultimo Snapdragon 8 prima generazione.

Inoltre, Chen Jin ha approfittato di questa eccitazione per annunciare che il Motorola Razr 3 sarà lanciato anche in Cina. Va detto che anche allora Lenovo aveva sempre fatto una netta distinzione tra il suo marchio di smartphone Motorola commercializzati in Occidente e gli smartphone Lenovo venduti in Asia.

Dovremmo saperne di più sul Motorola Razr 3 durante il suo annuncio ufficiale e sicuramente nei prossimi mesi.

