LOL: Riklis strappa, spesso fa un’uscita chiassosa (KC, G2, FNC)

È difficile mettersi all’ultimo posto”.Caso Rickles“, soprattutto perché il giocatore non ha detto una sola parola, pur trovandosi al centro dell’attenzione, per i motivi sbagliati. Parafrasando, lo svedese è stato aspramente criticato da attaccanteIl suo ex allenatore kc. Senza entrare nei dettagli e da quanto si è capito, il francese lo accusa di molto comportamenti problematici Reazioni eccessive, mancanza di rispetto verso l’establishment, rifiuto di fare sessioni di crampi doppi…

Impossibile separare la verità dall’errore: da un lato non c’eravamo e dall’altro ne abbiamo solo una copia. Sulle reti ognuno predica alla propria diocesi e Riklis ha ancora un folto gruppo di tifosi che non esitano a mettere in discussione la parola dell’ex allenatore, con sporadiche polemiche. Dubbioso. Senza prendere posizione, noteremo però che le “pause” di Rekkles vengono fatte spesso Molto rumore. Questa costante merita di essere eliminata, anche se non è sufficiente a dimostrare un certo grado di colpa… soprattutto perché Danni Generalmente Reciproco.

L’uscita di Fnatic dall’Alleanza: errore di un giovane?

novembre 2014

Questo episodio appartiene ad un’altra epoca. in questo momento, fnatico non era a corto di stelle (swazE xPekeE stella gialla…) Di più Senza Rick Tuttavia ha mantenuto uno status speciale all’interno della struttura. Abbracciato dai leader, quest’ultimo aveva scommesso su di lui molto presto, anche quando era troppo giovane per svilupparsi nell’EU LCS. Ma il finale di stagione 2014 è stato un po’ deludente dopo la sconfitta nella finale play-off contro alleanza (1-3) e una prestazione indegna ai mondiali (esclusione dalla fase a gironi). Fu in questo contesto che Riklis decise quindi di unirsi al campione europeo, l’Alleanza, anche se ciò significava Tradisci le masse La sua immagine si increspò.

Di certo non sapremo mai perché lo svedese abbia deciso di fare le valigie. il Motivo matematico Si accennava a poca luce e secondo indiscrezioni ce ne sarebbero state problemi interni. Presumibilmente, l’ADC voleva particolarmente scrivere la propria storia uscendo dall’ombra dei suoi anziani, che occupavano così tanto spazio. L’account era tutt’altro che un successo… Considerando che in appello Fnatic senza lo svedese ha riconquistato il titolo, mentre Rekkles (7° su 10) ha faticato. RISULTATI IN GARA: È tornato rapidamente alla stalla dopo 5 mesi. I fan lo hanno subito perdonato per questa incoerenza, sottolineando l’errore di un giovane.

Jeziz parla della sua esperienza con i Rekkles e dice che veniva sgridato in una stanza separata dal resto della squadra perché temeva che stare con loro lo avrebbe reso meno bravo perché non erano abbastanza bravi per lui. pic.twitter.com/7VrOMitQQb – Maurice E. (@MauriceEvrard) 8 gennaio 2023

La partenza di Fnatic dalla seconda serie: Il grande tradimento

novembre 2020

Per una volta, non possiamo più invocare la giovinezza come circostanza attenuante. Senza Rick Era un veterano confermato alla fine del 2020 e portava il tag Fnatic forte e chiaro. Ma stanco di perdere le finali contro il loro grande rivale G2 Esports, lo svedese ha deciso di cambiare le fila… Non stiamo parlando di una piccola squadra ma Grande tradimentomentre i fan di Hulk stavano ancora vacillando per la perdita berretti due anni fa. Ma il giocatore era comunque alla sua destra. Possiamo anche capire che la frequente assenza di un titolo di lavoro lo abbia colpito. Inoltre, Fnatic non è noto per avere una gestione irreprensibile.

Ma ciò che ha particolarmente danneggiato l’immagine del giocatore è stata l’uscita di scena di un ex compagno di squadra come È un. Quest’ultimo ha recitato in Fnatic Bird con Rickles per un anno (2017) e in Showcase (2021) ha dipinto un’immagine poco lusinghiera dello svedese. Cominciava a litigare da solo nella sua stanza, rifiutandosi di socializzare con il resto dell’equipaggio per migliorare le sue prestazioni individuali. L’ADC avrebbe avuto l’intenzione di migliorare il duo, poiché era deluso di non interpretarlo come, un altro supporto. Possiamo parlare di A atmosfera nocivaanche se non siamo mai riusciti a recuperare una copia di Rekkles.

Partenza di G2 per KC: firma storica ma inizio famigerato

novembre 2021

Non riscriveremo la storia, anche se fosse oggi Senza Rick Criticato da una parte della base di fan di KC, è stato salutato come un ritorno sull’investimento in LFL. La società francese è stata lieta di accogliere un giocatore del suo calibro e la pubblicità è stata ampiamente trasmessa sulle reti. Ma se lasciamo la posta francese, il processo avrà un sapore completamente diverso …

Senza Rick et al G2 Esport Non hanno avuto i risultati sperati nella LEC o nei Mondiali… Non hanno vinto un titolo ma soprattutto non sono riusciti a qualificarsi per la Coppa del Mondo. Ma al di là dei risultati, lo svedese si è rivelato “incompatibile” con il resto dei compagni. Un giocatore come Jankos ne ha parlato spesso. L’ADC è stato isolato nel gruppo, ha vissuto in un hotel, è tornato a casa molto presto dopo l’allenamento ed è andato a letto relativamente velocemente. Gli altri giocatori avevano un ritmo molto diverso ed era difficile sviluppare buone sinergie. Alla fine della stagione e di fronte agli scarsi risultati, Jankos ha resistito Dlast : Se Riklis rimane, se ne andrà. Sapendo di essere supportato dai Caps. I leader hanno fatto la loro scelta e quando prendi questo punto di vista narrativo, la firma di Al Suwaidi al KC va bene meno vittorioso.