Eric Gerets è un grande fan di questi due Red Devils

I Red Devils sono un nuovo sogno per i tifosi e gli osservatori del calcio belga. Molti ex giocatori come Olivier Deschacht, Marc DeGrasse, Steven Defour e Frankie van der Elst credono che il Belgio possa fare grandi cose a Euro 2024.

Questo è anche il caso di Eric Gerets. La leggenda dello Standard ha apprezzato la prestazione dei Devils contro l’Azerbaigian (5-0) domenica scorsa: “Hanno fatto una grande partita. Ad essere sincero, non ho visto un solo punto debole in questa squadra. Mi fa sognare e spero che potremo fallo.” “Potrebbe raggiungere la finale degli Europei nel 2024. Non si sa mai se le cose continueranno così”.

Anche l’ex tecnico dell’OM ha voluto elogiare i due Devils: “È un miracolo avere un giocatore come Jeremy Doku. Romelu Lukaku è stato eccezionale”.

In conclusione, Gerets è convinto che il Belgio possa fare ancora meglio: “Se De Bruyne tornasse ai massimi livelli, il Belgio raggiungerebbe un livello pazzesco. So che l’Azerbaigian non è una grande squadra ma offensivamente siamo davvero forti”.

Due amichevoli a marzo

A marzo i Devils giocheranno due amichevoli. La prima si giocherà il 22 o 23 marzo (l’avversario non è ancora stato definito) e la seconda il 26 marzo contro l’Inghilterra.

