Michel Drucker lascia France 2 e si “trasferisce”

L’ospite e il suo spettacolo “Vivement dimanche” imballano le loro scatole e le mettono in Francia 3.

Pubblicato il 24/05/2022 alle 14:26 Tempo di lettura: 2 minuti



Michel Drucker lascerà France 2 all’inizio del prossimo anno accademico, ma i telespettatori potranno trovarlo in France 3 nello stesso programma regolare, secondo il parigino.

La proposta di cambiare canale è piaciuta alla conduttrice. “Quando me l’hanno mostrata, ho pensato che fosse bello. Mi sto trasferendo. France 3 fa parte del mio DNA”ha detto al quotidiano francese. “Sarò la nuova incarnazione di Cyril Féraud. Per me, passerai un canale che mi somiglia. Sono un bambino della Bassa Normandia, ospitato in Provenza. Mi sono sempre sentito più locale che parigino”.







“Vivement Dimanche” continuerà a trasmettere la domenica, ma dalle 13:30 alle 15:00. Un periodo di tempo secondo il facilitatore “Consente di raggiungere un pubblico di generazioni diverse”.

In termini di contenuti, lo spettacolo sarà più radicato nelle province e darà il posto d’onore all’umorismo. Michael Drucker sottolinea il fatto che è importante “Per mettere in evidenza la nuova generazione insieme ai pilastri, come Laura Felpin, Paul Mirabel, Maxime Gasteuil e altri”. Verranno inoltre assegnate menzioni d’onore a importanti personaggi scomparsi, come Gabin, Annie Cordy e de Funes.







