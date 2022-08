Giro di Spagna – Primoz Roglic sarebbe bravo al via della Vuelta: la composizione di Jumbo-Visma

Non lascia il suo trono vacante. Primus Roglic, re di Spagna per tre anni, è stato annunciato lunedì al via della Vuelta 2022 (19 agosto-11 settembre), dalla sua squadra. Lo sloveno non corre da quando ha lasciato il Tour de France prima della 15a tappa un mese fa. Durante la Grande Boucle, ha giocato un ruolo chiave nell’incoronazione del compagno di squadra Jonas Vingegaard – e nel frattempo è assente da questo tour in Spagna.

Il co-leader del Tour, Roglic (32) è caduto duramente durante la quinta tappa, chiamata “Gravel”. Jaden che gli ha lasciato cicatrici, soprattutto sulla schiena, ma non gli ha impedito di aiutare a rovesciare il suo connazionale Tadej Pojjacar, durante una frenetica tappa 11. Per lui, il resto era riposarsi con l’obiettivo di difendere la sua corona alla Vuelta . Quindi sembra sentire di poterlo fare.

Kos continua al suo fianco

Attorno a lui, dentro Jumbo-Visma, Primoz Roglic potrà contare da venerdì a Utrecht su Edoardo Affini e Mike Teunissen, in particolare, per lavorare in pianura. Seb Cos, che raddoppia anche per Tor e Vuelta, dovrebbe essere il suo braccio destro in montagna. Quinn Bowman non fa parte della rosa, a causa di un infortunio, delinea il comunicato stampa della rosa olandese.

Roller (che a volte sa come trasformarsi in uno scalatore) Rohan Dennis, Sam Omen, Chris Harper e l’esperto Robert Jesink (36, 7 al Giro di Spagna durante il suo debutto nel 2008) hanno completato la scelta Jumbo-Visma. Una forza lavoro robusta, sicuramente meno imponente di quelle sulle strade francesi. Ma soprattutto è lo stato di forma di Primoz Roglic a rischiare di determinare i contenuti delle prossime tre settimane di gare.

