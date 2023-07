Chi è il club di Dennis Bright che vuole fuggire dal Leicester? – Tutto il calcio

Il centrocampista vuole fuggire dal Leicester, retrocesso in campionato. Le offerte, però, non sono molte per l’ex Anderlecht.

Dove rimbalzerai Dennis Luminoso ? Retrocesso in Scudetto, il centrocampista (29) vuole scappare dal Leicester e cerca una via d’uscita, in uno dei cinque maggiori campionati europei.

Arrivato in Inghilterra nel 2019, l’ex centro tecnico di Anderlecht e Genk è stato ceduto in prestito al Torino nell’ultima giornata del mercato estivo 2021 dopo alcune prestazioni deludenti. Con i Foxes va detto che il record del nativo di Leuven è quasi da fame: 64 partite in quasi quattro anni, per… 3 gol e 3 assist.

Verso il ritorno in Italia?

La Serie A è ancora il mio campionato preferito Dennis Luminosodove si è anche sviluppato più che nella Jupiler Pro League: 121 partite giocate, 8890 minuti totali (una media di tutto rispetto di 73 minuti a partita) ma statistiche altrettanto affamate: 6 gol e 8 assist.

Secondo quanto riportato dalla stampa italiana, anche il club torinese sarebbe interessato a riavere i suoi servigi… l’unico attualmente interessato. Con un prezzo di 7 milioni di euro a Transfermarkt, Praet non si adatta davvero all’era dei “dati” e fatica a mostrarsi.

Il Torino è appena arrivato 10° nel campionato defunto e sembra, per il momento, la soluzione migliore per il Diavolo Rosso, che ha giocato per la prima volta con i colori nazionali nel 2014. La sua scelta finale? 18 minuti contro il Galles in Nations League nel giugno 2021. Prima? 90 minuti contro la Bielorussia, durante una qualificazione agli Europei, nel settembre 2021.

Dopo un periodo difficile in Inghilterra, Dennis Praet deve rinascere, il che è ancora più difficile quando si avvicina ai 30 anni rispetto ai primi anni della sua carriera. Torino sarebbe la destinazione perfetta?