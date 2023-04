Credito ipotecario: l’aumento dei tassi di interesse calma i mutuatari candidati

Con l’aumento dei tassi di interesse, la domanda di mutui ipotecari è diminuita drasticamente nel primo trimestre, sia per l’acquisto di abitazioni che per la costruzione o la ristrutturazione. E il calo, già avvertito nella seconda metà dello scorso anno, dovrebbe continuare.

Inserito il 27/04/2023 alle 17:52



ILIl forte aumento dei tassi di interesse ha peggiorato la situazione dei richiedenti mutui. La tendenza è stata evidente nella seconda metà dello scorso anno. È stato evidenziato all’inizio di quest’anno.

Così, secondo i dati raccolti dall’Unione Professionale di Credito (UPC), la domanda di mutui – 68.000 domande per un importo complessivo di poco superiore ai 12 miliardi di euro, escludendo il rifinanziamento di un mutuo in essere (con altro intermediario) – appare in primo trimestre, in calo di oltre due terzi rispetto al corrispondente trimestre del 2022.

I prezzi sono raddoppiati

Va detto che l’aumento della “rendita del denaro” è stato mostruoso. Pertanto, rispetto al loro livello all’inizio del 2022, i tassi di interesse sono praticamente raddoppiati.



