I tassi dei mutui continuano a salire: conviene scegliere un tasso fisso o variabile?

Per diversi mesi, i tassi ipotecari sono aumentati costantemente in Belgio. Oggi il tasso di interesse concesso dalle banche supera il 4%. Erano quasi 10 anni che un mutuo ipotecario non costava così tanto.

Prezzo medio di una casa in Vallonia: circa 250,00 EUR. Due anni fa, prendere in prestito questo importo in 20 anni al tasso dell’1,5% sarebbe costato 1.205 euro al mese. Di conseguenza, ho pagato 289.245 euro. Oggi la rata mensile è di 1.505 euro e il tasso è del 4%. La differenza al mese e per l’intera durata del prestito è enorme:

Alessandro Carlesi, banchiere, spiega:Le persone si rendono conto che gli costerà più di quanto pensano. I prezzi degli immobili sono aumentati. Ma per chi vuole fare il lavoro, anche il prezzo è esploso. In generale, il budget si sta restringendo.