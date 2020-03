Covid-19: le ultime da Cava de’ Tirreni. Intanto dall’ospedale…

Servalli: “Stiamo cercando di fare più tamponi per avere un monitoraggio più accurato”

A Cava de’ Tirreni il sindaco Vincenzo Servalli aggiorna, come ormai è solito fare attraverso i social, sui monitoraggi che si stanno eseguendo sui cittadini che hanno avuto conttati con i 9 contagiati accertati in Città.

Intanto dal nosocomio metelliano un video per spiegare cosa fare in caso di sospetto contagio

Anche Gianni Lopez, responsabile della tenda pre triage presso l’Ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” ha scelto la via dei social per dare maggiori informazioni sul suo utilizzo o cosa fare in caso di sospetto di contagio o febbre alta.