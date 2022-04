Covid-19: le point sur les indicaurs dans le Var après un nouveau week-end de forte hausse

Désormais, ce sont plus de 2.000 nouveaux cas qui sont détectés chaque jour dans le département, qui compte un peu plus d’un million d’habitants.

Le taux d’incidence (nombre de cas pour 100.000 habitants sur sept jours) a plus que doublé en un mois: selon les derniers chiffres publiés dimanche soir, il atteint désormais 1.338 cas pour 100.000 habitants dans le Var. Début mars, il était revenu sous la barre des 600.

Idem du côté des entrées à l’hôpital: lissé sur sept jours (comme on le fait pour calculer le taux d’incidence), le nombre d’admissions montre une relative stability.

Enfin, et c’est sans doute là l’indicateur le plus important, le nombre depatients en “soins critiques” n’a que très légèrement augmenté depuis une semaine, et signe même une baisse depuis début mars.