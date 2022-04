Il progetto del polo di santità liberale ambulatorio di Barneville-Carteret se concrétise

La Stampa della Manica Voir mon actu

I professionisti della santità in presenza di François Rousseau, maire di Port-Bail-sur-Mer, et di David Legouet, maire di Barneville-Carteret (Manica). (©Chantal LECLERC)

UN Barneville Carteret (Manche), quelque 41 professionisti di santità se sont investis autour du Dr Anne Wucher, généraliste et rappresentante della struttura, et du Dr Marion Vaugremard, orthophoniste et presidente dell’associazione, rappresentante 18 diverse professioni di santità.

Les professionnels de santé de Barneville-Carteret et de Port-Bail-sur-Mer se sont lances dans une dynamique de travail pluri-professionnelle, qui se concrétise par la signature d’un accord conventionnel interprofessionnel.

Une société interprofessionnelle de soins ambulatoires créée

Il 22 marzo 2022, la CPAM della Manica un organizzato une rencontre entre élus, partenaires et professionnels de santé dans les locaux de la Maison du Cotentin. Les échanges ont porté sur la concrétisation de ce progetto del polo di santità liberale ambulatorio (PSLA) a traverso la signature un accord conventionnel interprofessionnel.

La questione della struttura giuridica a été expoée, come le recrutement d’un coordinatour et d’autres différents projets.

Un nuovo medico À l’occasion de cette rencontre, nous avons appris l’installazione del dottor Rouhollah Goldouste dans il cabinet médical de Port-Bail-sur-Mer.

À la date de cette rencontre, la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires est dorénavant créée. Les professionnels beginnt leur projet collectif. Une coordinatrice rejoindra le PSLA courant maggio-giugno 2022 afin de les aider à mettre en place leur projet di sante.

Il gabinetto di Port-Bail-sur-Mer Procédera debutto 2023 a des travaglio d’agrandissement qui permettront d’accueillir de nouveaux professionnels médicaux et paramédicaux.

De notre corrispondente Chantal LECLERC

