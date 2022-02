Statistiche – Votre loyer est de 1400 franchi? Vous payez plus que la moyenne

Au Tessin et en Valais, il est fréquent de louer son logement à un particulier. C’est le cas à 70% et 68% rispettiviment pour ces deux cantons, tandis que Genève remporte la palme du plus faible en la matière. Dans le canton du bout du lac, 50% des logements loués appartiennent à des investisseurs Institutionnels Tels que des assurances, des caisses de pension o des fonds de placement.

C’est quand le ménage est constitué de 5 personnes que l’on est le plus suscettibile d’être proprietaire. En effet, 50% de ces foyers-là sont propriétaires, tandis que plus de 70% des ménages constitués par une seule personne sont locataires.

Enfin, l’OFS ha incontrato a disposizione figlio atlante il premio dei loghi. Sans sorpresa, les agglomérations de Genève, Vaud et Zurigo sont les plus chères. Le Valais, Neuchâtel et le Jura sont les plus intéressants en termes de loyer côté romand.